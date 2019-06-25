В правительстве оценили строительство скоростной железной дороги от Москвы до Петербурга в полтора триллиона рублей

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, по предварительной оценке, будет стоить 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Это немаленький участок, это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 километров… Это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например», — сказал вице-премьер.

Акимов отметил, что сейчас прорабатывают идею, что железная дорога будет проходить через Великий Новгород.

В апреле строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург поддержал президент РФ Владимир Путин. Тогда эксперты, опрошенные «Ведомостями», оценивали строительство в не менее 1,13 триллиона рублей.

В марте «Коммерсант» сообщил, что Владимир Путин не поддержал проект строительства высокоскоростной железной дороги от Москвы до Казани (с первым участком до Нижнего Новгорода). В Кремле в ответ заявили, что проект продолжают прорабатывать.