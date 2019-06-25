У предполагаемого отравителя из Москвы нашли транквилизаторы и нейролептики. В деле появилась статья о разбое

У подозреваемого в отравлениях прохожих в Москве нашли лекарства , и . Об этом сообщает МВД со ссылкой на результаты химической экспертизы.

В полицию обратились еще трое потерпевших. В уголовном деле подозреваемого, которое было возбуждено по статье о краже, также появилась статья о разбое. Сумма ущерба выросла с 80 до 140 тысяч рублей. Следствие предполагает, что от действий злоумышленника могли пострадать больше 10 человек.

Накануне The Village сообщил, что в мае и июне как минимум 24 человека пострадали от действий злоумышленника, который знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. 25 июня стало известно о задержании подозреваемого.