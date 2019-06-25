«Трансперенси»: семья начальника следователей по делу Голунова связана с ювелирным заводом, замешанном в незаконном обороте драгметаллов

Члены семьи полковника полиции Андрея Щирова, подчиненные которого журналиста «Медузы» Ивана Голунова, работали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», замешанным в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов. Об этом сообщается в расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и проекта «Муниципальный сканер», которое опубликовало издание The Insider.

В расследовании со ссылкой на данные ЕГРЮЛ говорится, что брат полковника, юрист Денис Щиров представлял интересы «Бронницкого ювелира» в судах и долгое время был владельцем ряда компаний, связанных с заводом. В одной из этих компаний работала Анастасия Маковская, которая, судя по совместным свадебным фотографиям, является женой полковника Щирова.

Завод «Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. В этом деле также фигурировал банк «Совинком», в 2003 году ставший учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа». В этом округе служит полковник Щиров. В 2014 году «Совинком» лишился лицензии за сомнительные операции.

В расследовании также говорится, в начале 2000-х годов «Бронницкий ювелир» находился на грани банкротства, и его выкупила компания «Судкомгрупп». По меньшей мере один из ее совладельцев был связан с Олегом Шустером, которого в книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» упоминают как одного из первых бизнес-партнеров Аркадия Ротенберга, спонсора сериала «Улицы разбитых фонарей» и человека, связанного с «тамбовской» ОПГ. «„Тамбовским“ авторитетом» в 2001 году называл Шустера и «Коммерсант».

Ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» в совместном расследовании с изданием Baza заявило, что у семьи полковника Андрея Щирова есть земельные участники в Подмосковье общей стоимостью 50-70 миллионов рублей.