Тариф системы «Платон» повысят с 1 июля

Минтранс анонсировал поэтапное повышение тарифа системы «Платон», через которую взимается плата за проезд грузовиков по федеральным трассам.

С 1 июля тариф «Платона„вырастет на 14 копеек и составит 2,04 рубля за километр. С февраля 2020 года тариф будет повышен до 2,20 рубля за километр, с февраля 2021 года — до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем Минтранс планирует индексировать тариф „Платона“ ежегодно в пределах прогнозируемого уровня инфляции — примерно на 4%.

Минтранс отметил, что в предыдущие три года откладывал повышение тарифа „Платона“, а сейчас отказался от планов одномоментно увеличить его на размер накопленной инфляции, решив растянуть индексацию на три года.

Система „Платон“ заработала в ноябре 2015 года. Ее введение вызвало протесты водителей-дальнобойщиков, проходившие по всей стране. Акции протеста проводились и против повышения тарифов „Платона“.

В системе „Платон“ зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. За время ее работы объем поступлений в Дорожный фонд России оставил 77 миллиардов рублей. Полученные средства идут на ремонт дорог, восстановление и строительство мостов.