Сбербанк запустил переводы с кредитных на дебетовые карты

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже она будет доступна и в мобильном приложении.

«Такой функционал может потребоваться, например, в том случае, если необходимо срочно перевести кому-то деньги, а на дебетовой карте отсутствуют средства. Раньше для этого необходимо было искать банкомат, чтобы снять деньги с кредитной карты и внести их на дебетовую карту», — объяснил РБК вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.

Переводы с кредитных карт облагаются такой же комиссией, как и снятие с них наличных в банкомате. Беспроцентный период на переводы с кредиток не распространяется, предупредили в Сбербанке.

Услуга перевода с кредитных на дебетовые карты уже доступна клиентам других крупных банков, например, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка, Тинькофф-банка, МКБ и «Русского стандарта».

По состоянию на конец 2018 года, клиентами Сбербанка были почти 93 миллиона человек. На российском рынке кредитных карт Сбербанк — крупнейший игрок с долей 43,4% на конец 2018 года.