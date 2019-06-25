Прокуратура Москвы взяла под контроль дело об отравлении прохожих в центре города

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела об отравлениях и последующих ограблениях людей в центре города, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Елена Нефедова

Районным прокурорам, по словам Нефедовой, дано указание проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений, какие процессуальные решения были приняты.

По предварительным данным, злоумышленник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, с которыми знакомился в центре Москвы, в основном на территории Басманного района. Когда люди теряли сознание, он избивал и грабил их. По данным The Village, известно как минимум о 24 случаях отравления и ограбления прохожих в мае и июне.

По подозрению в отравлении и нападении на прохожих задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По данным издания Baza, имя подозреваемого — Мурат Сабанов, по версии Mash — Марат Сабинов.

Ранее этого человека уже задерживали по подозрению в ограблениях в центре Москвы, но отпустили под подписку о невыезде. После чего, как писал The Village, он продолжил нападения. Теперь следствие собирается добиваться его ареста.