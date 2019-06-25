На пенсионерку из Челябинска завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария в ВК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении 59-летней жительницы Челябинска.

По данным Znak.com, поводом к преследованию послужил ее комментарий в открытой группе в соцсети «ВКонтакте» — в нем она положительно отзывалась о студенте из Архангельска, устроившем взрыв в приемной ФСБ.

В настоящее время женщина, чье имя не называется, находится под подпиской о невыезде. Она утверждает, что писала комментарий на эмоциях и сейчас уже раскаялась в своих действиях.

По статье об оправдании терроризма обвиняемой грозит до семи лет колонии.