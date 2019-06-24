В Грузии отстранили от работы 10 полицейских, принимавших участие в разгоне протестов у парламента

Полиция Грузии отстранила от работы 10 сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента 20 июня.

Материалы в отношении этих полицейских будут направлены в Генпрокуратуру Грузии.

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросила общественность предоставить свидетельства возможных нарушений.

При столкновениях в Тбилиси 20 июня, начавшихся после того, как депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента, пострадали 240 человек — 160 протестующих и 80 полицейских.