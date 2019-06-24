Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет NBC News.

Под санкции попадет верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие руководители страны. Они будут лишены доступа к американским финансовым инструментам, заявил Трамп.

По словам президента США, санкции введены в ответ на недавнюю атаку на американский беспилотник.

Иран сбил американский беспилотник 20 июня, заявив, что аппарат нарушил воздушное пространство страны. Пентагон утверждал, что дрон находился над нейтральной территорией. В ответ на уничтожение беспилотника Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану, но в последний момент отменил их.

После прихода к власти администрации Трампа отношения между США и Ираном начали ухудшаться, а в последнее время стали фактически враждебными — после того как в мае и июне Вашингтон обвинили Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах.