Telegram разрешил создавать чаты с привязкой к географической точке

Мессенджер Telegram в новой версии приложения добавил функцию обмена контактами с людьми, которые находятся рядом с пользователем.

Для обмена номерами нужно зайти в приложении в список контактов и выбрать раздел «Найти людей рядом».

В этом же разделе можно создавать локальные групповые чаты, привязанные к географической точке. Группу в разделе будут видеть все, кто находится рядом.

Также в новую версию Telegram добавили возможность передать права на чат или канал другому администратору.

В России мессенджер Telegram включен в реестр запрещенных ресурсов за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер с 16 апреля 2018 года.