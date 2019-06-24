«Прямая линия» с Владимиром Путиным оказалась самой непопулярной с 2011 года

«Прямую линию» с Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели по телевидению 5,3 миллиона человек, сказано в исследовании Mediascope. программы составил 7,6%, — 51,5%.

Программа оказалась менее популярной, чем в 2018 году (тогда ее посмотрели 5,78 миллиона человек), и самой непопулярной с 2011 года (тогда аудитория составила чуть более четырех миллионов человек).

Данные получены на основании суммарной аудитории Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ и «Мира», передает РИА Новости. Компания изучила данные об аудитории в городах с населением более 100 тысяч человек. «Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет», — пишет РБК.

Ранее Mediascope опубликовала данные об аудитории «прямой линии» в Москве. Там рейтинг составил 6,8%, доля аудитории — 52,5%. Это худший показатель для «прямой линии» с 2013 года.