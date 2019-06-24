«Неадекватные вещи творятся». Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию после обысков ФСБ

Бизнесмен Давид Якобашвили не намерен возвращаться в Россию после того, как ФСБ провела обыски в его музее «Собрание» в Москве.

«Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе», — заявил он в беседе с Русской службой «Би-би-си».

Позднее в комментарии ТАСС он не исключил возвращения в Россию по личным делам.

Обыски в музее «Собрание» проводились 18 июня по жалобе бизнесмена Бориса Минахи. По данным РБК, бывший бизнес-партнер Якобашвили обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

Давид Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнесмен занимает 145-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 750 миллионов долларов.

Музей «Собрание» был открыт Якобашвили в 2018 году. В нем располагается рабочий кабинет бизнесмена и его коллекция искусства, насчитывающая более 20 тысяч экспонатов.