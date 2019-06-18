ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили

Сотрудники ФСБ проводят обыск в московском музее «Собрание» на Солянке, где хранится коллекция искусства бизнесмена Давида Якобашвили. Об этом РБК рассказали источники из окружения предпринимателя.

По их данным, следственные действия проводятся в связи с уголовным делом, возбужденным по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи. Тот обвиняет Якобашвили в краже средств Ейского портового элеватора.

Сам бизнесмен, который сейчас находится в Швейцарии, а также представители музея подтвердили факт обысков, но отказались от дальнейших комментариев.

По данным «Интерфакса», музей закрылся для посетителей.

Давид Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнесмен занимает 145-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 750 миллионов долларов.

Коллекция музея «Собрание» насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Основную его часть составляют раритетные музыкальные инструменты и носители.