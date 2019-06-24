«Нам удалось найти компромисс по всем спорным вопросам». «Билайн» и Mail.ru возобновили сотрудничество после спора из-за стоимости СМС

Интернет-холдинг Mail.ru и мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн»), у которых в середине июня возник спор из-за стоимости СМС, объявили о восстановлении сотрудничества.

«Нам удалось найти компромисс по всем спорным вопросам. Условия сотрудничества раскрывать не готовы», — заявили RNS в Mail.ru Group.

В «Билайн», в свою очередь, также отказались раскрыть детали соглашения, подчеркнув лишь, что «удалось найти взаимоприемлемое решение».

В начале июня абоненты «Билайн» столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru, в том числе к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», службе доставки Delivery Club и другим.

В «Билайне» заявили, что интернет-холдинг в одностороннем порядке отключил для мобильного оператора упрощенную маршрутизацию, не предупредив об этом заранее. В Mail.ru в ответ напомнили, что «Билайн» в конце апреля решил в шесть раз повысить стоимость СМС для клиентов интернет-холдинга. Договориться сторонам не удалось и в «в рамках сокращения издержек» Mail.ru решил приостановить обслуживание выделенного прямого канала связи для «Билайн».

У «Билайна» на конец 2018 года было 55,3 миллиона абонентов. В холдинг Mail.ru помимо прочего входит соцсеть «ВКонтакте» с ежемесячной аудиторией в 95 миллионов человек.