«Это великая честь». Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации в случае победы Беглова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась продолжить представлять администрацию Санкт-Петербурга в верхней палате парламента в случае победы Александра Беглова на губернаторских выборах.

«Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», — цитирует «Интерфакс» реакцию Матвиенко на предложение Беглова войти в создаваемую «команду лидеров» и «дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации».

Валентина Матвиенко начала представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совфеде в конце августа 2011 года, почти сразу после отставки с поста губернатора этого города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 9 сентября. Кандидаты в губернаторы российских регионов должны при регистрации предлагать кандидатуры людей, которые в случае их победы будут представлять местную исполнительную власть в Совете Федерации.

В апреле газета «Коммерсант» сообщила о возможном уходе Матвиенко из Совета Федерации и ее замене на главу СВР Сергея Нарышкина. Через месяц после выхода статьи двое ее авторов были уволены по требованию владельцев издательского дома; в знак протеста газету покинул весь отдел политики.