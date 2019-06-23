Полиция Петербурга пообещала «жестко пресекать» нарушения в день выпускного. В городе запланирован сход против политических репрессий

Полиция Санкт-Петербурга пообещала «жестко пресекать» «усилия по нарушению правопорядка» 23 июня — в день праздника выпускников «Алые паруса».

В МВД объяснили, что располагают «информацией о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка», не уточнив, что имеется в виду.

На 23 июня назначен сход против политических репрессий и фальсификации уголовных дел (акции на ту же тему проходят во многих других городах). Городская администрация отказалась согласовать его.

Утром 23 июня движение «Весна», которое организует акцию, сообщила о задержании своего координатора Валентина Хорошенина.