На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиции

На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиционного Союза наций Турции Экрем Имамоглу.

Как сообщает агенство Anadolu со ссылкой на турецкий ЦИК, после подсчета 99,37% бюллетеней Имамоглу набирает 54,03% голосов.

Кандидат от возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым набирает 45,09%.

Выборы мэра Стамбула прошли 31 марта. Имамоглу победил Йылдырыма с перевесом в доли процента; в тот же день кандидат от оппозиции выиграл и выборы мэра Анкары. Имамоглу вступил в должность мэра Стамбула, однако в мае ЦИК Турции отменил результаты под предлогом нарушений, удовлетворив жалобу Партии справедливости.