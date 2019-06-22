В 11 городах России пройдут акции в поддержку Ивана Голунова и против политических репрессий
В Москве 23 июня пройдет согласованный митинг «Общество требует справедливости» в поддержку журналиста Ивана Голунова, против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, а также за гуманизацию правоохранительной системы. Об этом говорится в сообщении организаторов, поступившем в «Медузу».
Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. На митинге, в частности, выступят:
- главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, чей сотрудник Абдулмумин Гаджиев арестован;
- мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Юлия;
- мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлана;
- поручитель Азата Мифтахова в суде Михаил Финкельберг.
Также митинги и пикеты пройдут в еще десяти городах России. Первой стартует акция в Хабаровске, которая начнется в 14 часов по местному времени (в 7 утра по Москве). Подробно о каждой акции можно узнать на сайте golunov.life.
В Петербурге власти города отказались согласовать акцию, которая пройдет в тот же день, что и праздник выпускников «Алые паруса».
Организаторы митингов и пикетов — Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Журналист Иван Голунов был освобожден, а сфабрикованное против него уголовное дело прекращено. И это победа гражданского общества. Однако проблема, с которой он столкнулся, не исчезла — нас продолжают запугивать, преследуя невиновных. Аналогичных дел в России множество. Жертвы, которые заслуживают справедливости и нуждаются в поддержке гражданского общества. В нашей с вами поддержке.
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полиция обвинила его в покушении на сбыт наркотиков. Журналист вину отрицал, утверждая, что наркотики ему подбросили. 11 июня с Ивана Голунова сняли все обвинения.
12 июня в Москве прошел марш в поддержку Голунова, объявленный до освобождения журналиста. Мэрия не согласовала акцию. Полиция и Росгвардия задержали более 500 человек.