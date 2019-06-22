Российские федеральные телеканалы избегали упоминаний «Медузы» в сюжетах о специальном корреспонденте издания Иване Голунове, сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на исследование «Медиалогии».

С 6 по 20 июня на российском ТВ вышло 102 сюжета, в которых упоминалось имя Ивана Голунова. При этом название издания, где он работает, называли только в 16 случаях. Во всех российских СМИ за это время «Медузу» упомянули более 29 тысяч раз.

Упоминаний «Медузы» в эфире избегали Первый канал, «Россия 1», НТВ, «ТВ-центр» и РЕН ТВ.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полиция обвинила его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов вину категорически отрицал, говоря, что наркотики ему подбросили. Он связывал уголовное преследование со своими расследованиями. 11 июня с Ивана Голунова сняли все обвинения.