Лидер System of a Down Серж Танкян вступился за сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал российский суд проявить снисходительность к трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.
Танкян написал в фейсбуке, что «этот трагический случай еще больше раскрывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия».
«Это сложный случай с несколькими жертвами, помимо умершего. Это наглядный пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к неистовой насильственной мести», — заявил Серж Танкян.
В июне 2019 года у здания Следственного комитета прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Участники акций требовали изменить вменяемую сестрам статью, так как их действия были вызваны насилием со стороны отца, а также призывали власти обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом.