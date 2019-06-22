Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию с 8 июля

Власти России с 8 июля временно запретят грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы в российские аэропорты, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

В Минтрансе РФ подтвердили эту информацию, отметив, что запрет вводится ради «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности». В министерстве сообщили, что среди других причин приостановки полетов — просроченный долг Грузии за аэронавигационную деятельность перед ФГУП « ». Сумма долга превышает 792 тысячи долларов.

Грузинским перевозчикам Georgian Airways и MyWay Airlines могут разрешить летать в Россию после того, как будет погашен долг перед госкорпорацией. Кроме того, обе компании должны предоставить свои программы авиационной безопасности для аудита в России.

21 июня президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. После этого грузинские авиаперевозчики сообщили, что не планируют отказываться от рейсов в Россию.