Завершено следствие по делу сестер Хачатурян. Их обвиняют в убийстве отца

Расследование уголовного дела в отношении , обвиняемых в убийстве отца, завершено, сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

По его словам, следствие также просит продлить сестрам срок меры пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц.

В июне 2019 года у здания СК прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Участники акций требовали изменить вменяемую сестрам статью, так как их действия были вызваны насилием со стороны отца, а также призывали власти обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом.