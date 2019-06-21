Рейтинг «Прямой линии с Путиным» в Москве оказался минимальным за шесть лет

Интерес московских телезрителей к ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» оказался минимальным с 2013 года, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные компании Mediascope.

трансляции составил 6,8%, аудитории — 52,5%.

В среднем «Прямую линию» по телевизору посмотрели около 1 миллиона жителей Москвы, причем больший интерес у них вызвала вторая половина трансляции.

В Москве показатели «Прямой линии» падают четвертый год подряд.

Данных по просмотру по всей России у Mediascope пока нет. В 2018 году, напоминает РБК, в России «Прямую линию» посмотрели 5,78 миллиона человек — минимум с 11 года.

В 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 20 июня. Она продолжалась чуть более 4 часов. За это время в эфире президент РФ ответил на 81 вопрос.