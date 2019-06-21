«Коммерсант»: открытие навигации по Каналу имени Москвы отложили из-за новой протечки в Тушинском тоннеле

Начало движения судов по каналу имени Москвы между двумя шлюзами, нарушенное из-за в январе, отложили на неопределенный срок после того, как в тоннеле возникла новая протечка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Новую протечку обнаружили 20 июня, после чего воду из канала в аварийном порядке сбросили. Собеседник издания отметил, что на поиски предыдущей пробоины ушло три месяца, поэтому неясно, когда отремонтируют и откроют шлюз.

В ФГБУ «Канал имени Москвы» официально сообщили, что 20 июня обнаружили «повышенную фильтрацию на одном из участков». Сейчас устраняются ее последствия. В организации не сказали, когда завершатся работы.

Из-за задержки с открытием навигации по Каналу имени Москвы затруднена поставка грузов в порт Коломны и Южный речной порт. Кроме того, прогулочный флот не может переходить с севера Москвы в центр и обратно. Как отмечает «Коммерсант», владельцы судов каждый день несут убытки в несколько миллионов рублей.

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