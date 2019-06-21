Губернатор Калининградской области пообещал дать денег на оплату штрафов «Экозащиты», внесенной в реестр иностранных агентов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал дать денег на оплату штрафов за руководителя организации «Экозащита» Александры Королевой. Организация внесена в реестр иностранных агентов, но принципиально не признает этого статуса.

Алиханов отметил, что Королеву положительно характеризуют в министерстве природных ресурсов и экологии. Он также призвал «Экозащиту» зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы не нарушать закон.

«Экозащита» была внесена в реестр иностранных агентов в 2014 году. Из-за отказа сдавать необходимые при таком статусе отчеты в Минюст суд пять раз штрафовал организацию — два раза за невыполнение в срок законного предписания (часть 1 статьи 19.5 КоАП) и три раза за непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иностранного агента (19.7.5–2 КоАП).

В мае 2019 года в отношении Королевой возбудили пять уголовных дел по статье о злостном уклонении от исполнения судебного решения (часть 2 статьи 315 УК РФ). Она попросила политического убежища в Германии.