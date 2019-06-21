Следственный комитет России предъявил главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову обвинения в в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году Жирков, занимая пост главы Балашихи, получил от неназванного застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме. Их общая площадь превысила одну тысячу квадратных метров. Следствие считает, что Жирков получил взятку за общее покровительство и переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию.

РБК сообщил ранее со ссылкой на источники, что Жиркова также подозревают в превышении должностных полномочий, но в СК об этом не говорят.

Евгений Жирков ушел с поста главы Балашихи в 2017 году. Перед этим жители города во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на мусорный полигон «Кучино», который видно из окон жилых домов. Вскоре после «прямой линии» свалку закрыли.

В феврале 2019 года Жирков стал главой Пушкинского района Московской области.