Глава Балашихи подал в отставку. После того, как жители города пожаловались Путину на свалку

Как говорится в сообщении пресс-службы, он подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Балашихи назначена замглавы города Лилия Татевосян.

Глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

15 июня 2017 года во время «прямой линии» с Владимиром Путиным президента РФ спросили о судьбе свалки в Балашихе, которая видна из окон жилых домов. Вскоре после «прямой линии» было принято решение о закрытии свалки.

Сразу после «прямой линии» СК начал проверку по факту строительства жилья рядом со свалкой в Балашихе.