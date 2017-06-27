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Глава Балашихи подал в отставку. После того, как жители города пожаловались Путину на свалку

Интерфакс
08:36, 27 июня 2017
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Глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы, он подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Балашихи назначена замглавы города Лилия Татевосян.

15 июня 2017 года во время «прямой линии» с Владимиром Путиным президента РФ спросили о судьбе свалки в Балашихе, которая видна из окон жилых домов. Вскоре после «прямой линии» было принято решение о закрытии свалки.
Сразу после «прямой линии» СК начал проверку по факту строительства жилья рядом со свалкой в Балашихе.
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