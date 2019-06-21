Reuters: Дональд Трамп предупредил Иран о «неминуемом нападении» США

Президент США Дональд Трамп направил властям Ирана сообщение, предупреждающее о «неминуемом нападении» Соединенных Штатов. Как сообщили Reuters иранские чиновники, это сообщение было передано через представителей Омана.

В сообщении Трамп также подчеркнул, что он против войны с Ираном и хочет обсудить на переговорах «различные проблемы». Иранские чиновники заявили, что Трамп дал Ирану «небольшое время» на ответ.

По словам чиновников, они сразу дали оманским посредникам понять, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи против любых переговоров, но при этом пообещали передать ему послание.

Газета The New York Times писала, что в ночь на 21 июня Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник. По данным издания, решение было отменено в последний момент на фоне растущей напряженности.