В Раменском главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за хранение наркотиков и фальсификацию уголовного дела

Подполковник полиции Дмитрий Понкратов, начальник отделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в подмосковном Раменском, задержан по подозрению в фальсификации уголовного дела, сообщает «Коммерсант».

Полицейского взяли под стражу после допроса в СК по Московской области по уголовному делу его бывших подчиненных — Владимира Цыганка, Алексея Антонова и Евгения Сороколетова. По версии следствия, в феврале 2017 года оперативники подбросили местному жителю Александру Нестеренко 0,91 грамма амфетамина, обвинив его в сбыте наркотиков.

До недавнего времени Понкратов проходил по этому делу как свидетель. Теперь следствие считает его организатором преступной группы — ему предъявлены обвинения по статьям «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ), «фальсификация доказательств» (ст. 303 УК РФ) и «незаконное хранение наркотиков без цели сбыта» (ч. 1 ст. 228 УК РФ).