В правительстве предложили обязать рестораны указывать в меню сначала российские вина

В правительстве РФ предложили обязать кафе и рестораны выделять и указывать в приоритетном порядке в меню российские вина. Проработать целесообразность таких мер к середине июля поручил вице-премьер Алексей Гордеев, пишет «Коммерсант».

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил «Коммерсанту», что инициатива, по его мнению, «позволит побороть» представление части потребителей, что в России не производят качественное вино.

Ресторатор Аркадий Новиков отметил, в свою очередь, что российское вино должно конкурировать «прежде всего ценой и качеством», передает газета.

В России регулярно обсуждают протекционистские меры по отношению к отечественному виноделию. В частности, ранее предлагалось ввести квоты на российские вина в магазинах и ресторанах, а также эмбарго на импортную продукцию (идея крымских виноделов) или сборы на ее импорт (инициатива бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чья семья владеет компанией «Абрау-Дюрсо»). Ни одна из этих мер пока реализована не была.