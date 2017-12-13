Правительству предложили установить квоту на российские вина в магазинах и ресторанах

В РФ рассматривается возможность введения квоты для российских вин в магазинах и ресторанах, пишет РБК. Предполагается, что российская винодельческая продукция будет занимать не менее 30% ассортимента.

Изучить возможность введения квот на российские вина, по данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

С предложением ввести квоту к правительству обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ), в которую входят крупнейшие производители полуострова, включая «Массандру» и «Новый свет».

​В письме председателя совета КБВВ Янины Павленко, копия которого есть у РБК, говорится, что введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок».