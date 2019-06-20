В Москве открыли четыре новых станции Сокольнической линии метро

В Москве открыты четыре новых станции Сокольнической (красной) линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Протяженность нового участка, полностью расположенного за МКАД, составляет около 12 километров, большая его часть расположена над землей.

После открытия нового участка в Московском метрополитене стало 230 действующих станций. До конца года запуск новых станций и линий не планируется.