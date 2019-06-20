Сына отставного генерала ФСБ приговорили к 10 годам по делу о сбыте наркотиков

Никулинский суд Москвы приговорил 36-летнего Евгения Здановича, сына генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Александра Здановича, к 10 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

На сайте суда сообщается, что Здановича обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в августе 2018 года Зданович купил 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, расфасовал в упаковки разного веса, чтобы поместить в тайники для незаконного сбыта. В тот же день его задержали, а затем арестовали.

Отец обвиняемого Александр Зданович в 1996-1999 годах возглавлял Центр общественных связей ФСБ. Сейчас, по данным РИА Новости, работает профессором кафедры истории Академии ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня заявил, что России не нужна либерализация антинаркотических статей Уголовного кодекса, поскольку наркотики представляют «угрозу для страны, для нации, для нашего народа».