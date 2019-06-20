Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что виновные журналиста «Медузы» Ивана Голунова должны быть наказаны.

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны, чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули. Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных», — сказал Путин во время «прямой линии».

До этой реплики на «прямой линии» ведущие не упоминали Ивана Голунова. Один из ведущих назвал его имя, когда Путин уже начал говорить о его деле.

Президент также заявил, что не видит необходимости в смягчении наказания по антинаркотическим статьям УК. «Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может», — сказал Путин.

Дело Голунова привлекло общественное внимание к практике нарушений со стороны правоохранительных органов при расследовании дел о наркотиках. Общественные деятели и ученые начали обращаться к властям с просьбами реформировать антинаркотическое законодательство.

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