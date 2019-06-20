Минобороны предложило сажать на пять лет за снос памятников российским военным за рубежом

Минобороны РФ разработало законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников российским военным, в том числе за рубежом.

Министерство предлагает добавить в УК РФ статью 243.4. «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России».

За совершение этого преступления предлагается штрафовать на сумму до трех миллионов рублей, приговаривать к принудительным работам на срок до четырех лет или лишать свободы на тот же срок.

Минобороны предлагает штрафовать на сумму от двух до пяти миллионов рублей или сажать на пять лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти или вражды или сопряжено с применением насилия.

Также министерство предложило запретить въезд в Россию тем, кто причастен к уничтожению, повреждению или осквернению памятников. Кроме того, ведомство предлагает накладывать арест на их активы в России и запретить им проводить любые сделки с собственностью и инвестициями.

В июне парламент Латвии поддержал предложение снести Памятник освободителям Риги, установленный как символ победы над нацизмом.

В апреле и мае в Вене дважды обливали краской памятник советским воинам-освободителям.