В Вене вандалы осквернили памятник советским воинам. Это произошло второй раз за две недели

В Вене вандалы облили красной краской памятник советским воинам-освободителям.

В полиции Австрии пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние. О поимке подозреваемых не сообщается.

25 апреля фасад памятника обливали черной краской. Сотрудники коммунальных служб очистили его через несколько дней.

В начале апреля около памятника были установлены видеокамеры. МВД Австрии сообщило о том, что они начали работать, 26 апреля.