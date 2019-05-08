В Вене вандалы осквернили памятник советским воинам. Это произошло второй раз за две недели
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В Вене вандалы облили красной краской памятник советским воинам-освободителям.
В полиции Австрии пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние. О поимке подозреваемых не сообщается.
25 апреля фасад памятника обливали черной краской. Сотрудники коммунальных служб очистили его через несколько дней.
В начале апреля около памятника были установлены видеокамеры. МВД Австрии сообщило о том, что они начали работать, 26 апреля.