Депутат Госдумы занял место спикера парламента Грузии на Ассамблее православия. Мероприятие сорвали, депутата облили водой

В Тбилиси и Батуми начались акции протеста после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии.

Гаврилов открыл в парламенте заседание . В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, потребовавшие, чтобы российская делегация покинула парламент.

После срыва заседания российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию.

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Грузинские депутаты после случившегося потребовали отправить в отставку главу парламента Ираклия Кобахидзе, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.

Оппозиция Грузии заявила 17 июня, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее посещал Абхазию, которую официальный Тбилиси считает оккупированной территорией, а также «участвовал в войне против Грузии». Сам Гаврилов в ответ сказал, что «никогда не принимал участия в каких-либо действиях на территории Абхазии».