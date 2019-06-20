Василия Бойко-Великого подозревают в хищении четырех миллионов долларов из банка «Кредитный Экспресс»

Следственный комитет РФ раскрыл подробности дела, в рамках которого был задержан бизнесмен Василий Бойко-Великий.

Бойко-Великого, сообщил СК, подозревают в том, что он и его соучастники с 2013 по 2018 год похитили у клиентов банка «Кредитный Экспресс» более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США (около 4 миллионов долларов по текущему курсу).

Фигурантам дела, по которому кроме Бойко-Великого проходят еще шесть человек — руководители и сотрудники банка, предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой.

Бизнесмену принадлежало 10% уставного капитала этого банка, у которого в марте 2018 года ЦБ отозвал лицензию.

В 2006 году в отношении Василия Бойко-Великого, которому, в частности, принадлежит компания «Рузское молоко», возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за предполагаемого хищения земли в Рузском районе Подмосковья. Дело было закрыто в 2016 году за отсутствием состава преступления.

19 июня, когда стало известно о задержании Бойко-Великого, его адвокат Алексей Аверьянов заявлял, что бизнесмена подозревают в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году. Бойко-Великий, сообщал адвокат, вины не признает. Следствие планирует ходатайствовать об аресте бизнесмена.