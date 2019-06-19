Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении 500 тысяч долларов

Обновление. Адвокат Алексей Аверьянов, защищающий Василия Бойко-Великого, подтвердил, что предприниматель задержан. Адвокат уточнил, что бизнесмена обвиняют в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году. Бойко-Великий вину не признает.

Следователи задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого, сообщает РБК со ссылкой на источники в СК и МВД. По их данным, его подозревают в денежных средств из банка «Кредит Экспресс».

Адвокат Алексей Аверьянов заявил «Интерфаксу», что следователи вызвали бизнесмена на допрос. По данным РБК, следствие будет ходатайствовать об аресте предпринимателя. В СК отказались от комментариев.

Вместе с Бойко-Великим, по информации РБК, задержаны председатель правления банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, глава московского отделения банка и еще несколько человек.

В компаниях Бойко-Великого «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель» прошли обыски.

В мае 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс», 10-процентной долей в котором владела семья Бойко-Великого. Банк заподозрили в нарушении законов о легализации доходов.

В 2006 году в отношении Василия Бойко возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за предполагаемого хищения земли в Рузском районе Подмосковья. Дело закрыли в 2016 году за отсутствием состава преступления.