Суд в США приговорил к году тюрьмы разработчика игр Олега Тищенко. Он купил на eBay инструкции к истребителю F-16

Суд в США приговорил к одному году тюрьмы разработчика компьютерных игр Олега Тищенко из Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. ТАСС уточняет, что Тищенко приговорили к одному году и одному дню заключения.

Разработчик выйдет на свободу уже 19 июня, поскольку отбыл назначенный срок, сказали РИА Новости в суде. Ожидается, что в течение суток Тищенко отвезут в аэропорт Солт-Лейк-Сити «для самостоятельной депортации в Россию».

Тищенко признал себя виновным по двум из пяти пунктов обвинений, сообщил корреспондент RFE/RL Тодд Принc, не уточняя подробности. По данным ТАСС, три пункта обвинений с Тищенко сняли. Ранее россиянина, в частности, обвиняли в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США.

Москвич Олег Тищенко — разработчик компьютерных игр, работавший в компании Eagle Dynamics. В 2011 году для создания авиасимулятора он купил через eBay инструкции о работе американского истребителя F-16. Спустя пять лет власти США завели на него уголовное дело, а в начале 2019 года добились его экстрадиции из Грузии.

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