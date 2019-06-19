Револьвер, из которого предположительно застрелился Ван Гог, продан на аукционе за 162 тысячи евро

Оружие, из которого, вероятно, нанес себе смертельное ранение художник Винсент Ван Гог, продано на аукционе Drouot в Париже за 162 тысячи евро.

Имя продавца и покупателя ржавого револьвера не раскрываются. Предполагается, пишет The Art Newspaper, что оружие выставила на торги Режин Таглиана, чьи родители в 1952 году купили дом, где провел последние недели жизни Ван Гог. Считается, что им, в свою очередь, револьвер передал фермер, нашедший его в поле, где 27 июля 1890 года Ван Гог выстрелил в себя.

Аукционный дом указывает, что многие детали — калибр, год выпуска, место, где нашли револьвер, и прочее — позволяют достаточно уверенно говорить, что речь идет именно о том оружии, из которого застрелился Ван Гог, однако точно установить это не представляется возможным.

Револьвер был продан со значительным превышением эстимейта, до начала торгов за него рассчитывали выручить от 40 тысяч до 60 тысяч евро.

Винсент Ван Гог 27 июля 1890 года в поле возле Овер-сюр-Уаз выстрелил в себя из револьвера. Спустя два дня он умер от полученного ранения в одной из местных гостиниц.