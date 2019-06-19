Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины.

По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве, сообщает Nos.nl. Ожидается, что судебный процесс о крушении MH17 начнется в марте 2020 года.

Имена подозреваемых фигурируют в докладе исследовательской группы Bellingcat, вышедшем в преддверии официальной пресс-конференции следственной группы. Всего в докладе перечислены 12 человек, троих из них уже нет в живых.