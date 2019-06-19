ООН насчитала рекордный 71 миллион беженцев в мире

Почти 71 миллион человек по всему миру живут не в своих родных местах из-за войн, преследований и других угроз. Как отмечается в ежегодном докладе Верховного комиссара ООН по правам беженцев, это рекордное количество за всю историю.

В это число входят 26 миллионов беженцев, покинувших свои страны, 41 миллион людей, вынужденных сменить место жительства внутри одной страны, и 3,5 миллиона человек, подавших прошение об убежище.

Из числа беженцев две трети приходится на выходцев из пяти стран — Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. Больше всех беженцев в мире (3,7 миллиона) приняла на своей территории Турция.