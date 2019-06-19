Мишеля Платини отпустили после допроса по делу о коррупции в ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, задержанный по делу о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022, освобожден в ночь на 19 июня после многочасового допроса, сообщает AFP.

Адвокат Платини Уильям Бурдон заявил, что его подзащитному не предъявлено каких-либо обвинений, добавив, что вокруг дела возникло «много шума на пустом месте». Сам Платини отметил, что многие факты, о которых его спрашивали во время допроса, были ему неизвестны.

Мишель Платини проходит свидетелем по делу о коррупционных связях между окружением бывшего президента Франции Николя Саркози и руководством Катара. Предполагается, что эти связи могли повлиять на предоставление Катару права провести чемпионат мира по футболу 2022 года. Международная федерация футбола (ФИФА) якобы получила от Катара 100 миллионов долларов за право провести ЧМ.