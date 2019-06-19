«Коммерсант»: в рамках «Цифровой образовательной среды» у учеников, родителей и учителей будут собирать персональные данные

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» у учеников, родителей и учителей планируется собирать персональные данные, в том числе информацию об аккаунтах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа Минпросвещения и министерства цифрового развития.

«Цифровая образовательная среда», разработанная в рамках нацпроекта «Образование», предполагает создание платформы для взаимодействия между учениками, родителями и персоналом школ, где каждому из участников образовательного процесса будет заведено цифровое портфолио. С помощью ЦОС власти смогут проводить «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей, основанное на анализе данных», отмечает «Коммерсант».

В министерстве просвещения журналистов заверили, что сбор и обработка персональных данных будет вестись на добровольной основе.

Проект ЦОС также предусматривает к концу 2024 года «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней», создание Центра цифровой трансформации образования и обеспечение всех школ России быстрым интернетом.