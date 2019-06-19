«Коммерсант»: продажи на российском авторынке в мае обрушились на 18%

Продажи новых автомобилей в России продемонстрировали в мае значительно более сильный спад, чем показывает статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на которую традиционно ориентируется рынок, пишет «Коммерсант».

Исходя из данных о регистрациях автомобилей, оказавшихся в распоряжении издания, авторынок РФ в мае просел сразу на 18%, до 124,5 тысячи автомобилей. АЕБ сообщала о спаде на 6,7%.

Расхождение данных может объясняться «бумажными» продажами. Автоконцерны, составляя планы продаж для дилеров, «прибавляют к показателю АЕБ определенное значение», объяснил изданию источник на рынке. Чтобы выполнить план, от которого зависит зарплата и бонусы, дилеры вынуждены на бумаге завышать продажи. Покупательская же способность, от которой зависят продажи, остается в России низкой.

Сложившаяся ситуация заставила дилеров Renault подготовить обращение с призывом снизить планы продаж, чтобы избежать дальнейшего расхождения реальной статистики и фактических продаж, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Продажи новых автомобилей в России начали снижаться с 2013 года. Наибольший спад был зафиксирован в 2015 году — почти на 37% по сравнению с предыдущим годом. Рост продаж по итогам года был впервые за несколько лет зафиксирован в 2017 году. В 2018 году продажи легковых автомобилей в России, по данным АЕБ, выросли 13% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2019 года АЕБ ожидает рост на 3,6%.