Двух сотрудников полиции наказали за утечку видео крушения SSJ 100 в Шереметьево

Двух сотрудников МВД признали виновными и наказали за утечку записи камер видеонаблюдения, сделанной в момент в Шереметьево.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского.

Из документа следует, что запись сделали два капитана МВД А. Вишняков и Д. Кудашов (их имена не раскрываются). Вишняков распространил запись среди знакомых через WhatsApp. В результате видео оказалось в интернете и «вызвало широкий общественный резонанс с негативными последствиями».

По итогам проверки в МВД сочли, что в действиях полицейских не было административного правонарушения или преступления, но их поступок «противоречит требованиям к профессиональному поведению полиции и нравственно-этическим основам деятельности в правоохранительных органах»

Вишняков уволен, Кудашову объявлен выговор.

Какую именно запись с камер наблюдения распространили Вишняков и Кудашов, в ответе МВД на запрос депутата не уточняется. Широкий резонанс после крушения SSJ 100 получила запись, где сотрудники следят за аварийной посадкой суперджета на экранах системы видеонаблюдения и шутят.