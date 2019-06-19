Белоруссия сняла запрет на въезд участниц Pussy Riot. Распорядился лично Александр Лукашенко

МВД Белоруссии сняло запрет на въезд в страну участниц Pussy Riot Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Решение, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД, вступило в силу с сегодняшнего дня.

«Медиазона» со ссылкой на Курачеву сообщает, что запрет на въезд поручил снять лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом рассказала Курачевой глава администрации президента Наталья Кочанова.

«Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: „Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов“. Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», — цитировала «Медиазона» отрывок из разговора Кочановой с участницей Pussy Riot.

О запрете на въезд в Белоруссию участниц Pussy Riot стало известно 17 июня. Никульшиной и Курачевой, летевшим в Киев с пересадкой в Минске, белорусские пограничники поставили в паспорта штампы о запрете на въезд до 22 мая 2020 года. Глава департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун пояснил, что запрет связан с акцией «Милиционер вступает в игру», которую Pussy Riot устроили в Москве во время финального матча ЧМ-2018 по футболу.