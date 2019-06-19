«Агора»: полиция ищет комментаторов паблика «Поморье не помойка», чтобы составить протоколы о неуважении к власти

Сотрудники центра «Э» инициировали по меньшей мере пять административных дел о неуважении к власти из-за комментариев в группе «Поморье — не помойка» в ВК. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее было известно о двух делах — 6 июня жителя Архангельска Александра Пушкина оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий «Судьи, вы че, ****** [идиоты]?» под постом про штрафы участникам протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе; на Елену Макарову из Архангельска составили протокол за комментарий «Они совсем оборзели!» под тем же постом.

По словам Чикова, полиция ищет еще троих комментаторов из этого паблика — Татьяну Егорову, Евгению Казанцеву и Юрия Чеснокова. Юрист Алексей Куроптев, защищающий активистов, заявил «МБХ Медиа», что «это только по Архангельску», в то время как ему известно еще «о двух случаях на юге области, в городе Котласе». «Наверняка мы обо всех случаях не знаем», — сказал юрист.

18 июня в паблике «Поморье — не помойка» появилось предостережение с просьбой «найти и удалить» комментарии, которые «могут обидеть „слуг народа“», и с рекомендациями по тому, как себя вести в случае появления полиции.

По утверждению главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, депутатов беспокоит использования закона о неуважении к власти «местными региональными элитами» «для сведения счетов с общественниками и журналистами».