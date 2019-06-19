«Аэроэкспресс» запустит комбинированные перевозки в аэропорты Москвы с использованием такси
«Аэроэкспресс» запустит услугу комбинированной перевозки в аэропорт с использованием такси. Об этом представитель компании рассказал «Ведомостям».
Теперь по одному билету можно будет доехать на такси до Белорусского, Киевского или Павелецкого вокзала и дальше на поезде до Шереметьево, Внуково или Домодедово.
Цена единого билета составит 700 рублей, партнером «Аэроэкспресса» выступит оператор такси «Ситимобил».
Комбинированный тариф будет доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресса» уже на этой неделе, говорит представитель компании. Предложение стартует сначала в пилотном варианте: услуга такси будет доступна в пределах Третьего транспортного кольца. При успешности проекта география такси будет расширена, знает человек, близкий к участнику проекта.
Сейчас билет на «Аэроэкспресс» в один конец стоит 500 рублей.