«Аэроэкспресс» запустит комбинированные перевозки в аэропорты Москвы с использованием такси

«Аэроэкспресс» запустит услугу комбинированной перевозки в аэропорт с использованием такси. Об этом представитель компании рассказал «Ведомостям».

Теперь по одному билету можно будет доехать на такси до Белорусского, Киевского или Павелецкого вокзала и дальше на поезде до Шереметьево, Внуково или Домодедово.

Цена единого билета составит 700 рублей, партнером «Аэроэкспресса» выступит оператор такси «Ситимобил».

Сейчас билет на «Аэроэкспресс» в один конец стоит 500 рублей.